Due ritorni, due possibili defezioni pesanti: Simone Inzaghi sorride a metà per il rientro tra i disponibili di Caicedo ed Immobile, che hanno saltato il match contro il Milan per squalifica. Ora il tecnico guarda con preoccupazione alle situazioni di Joaquin Correa e Sergej Milinkovic-Savic.



INFORTUNI LAZIO - Se Correa darà forfait per 15-20 giorni - a rischio il finale di stagione - a causa della lesione del collaterale rimediata, Milinkovic Savic non è al top e ha chiesto il cambio contro il Milan. Potrebbe saltare la gara contro il Lecce, con la speranza che sia l'unica.