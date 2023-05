La porta inviolata di Provedel e il gol di Felipe Anderson contro il Sassuolo significano due record personali raggiunti da entrambi i calciatori della Lazio. Il portiere, al suo primo anno in biancoceleste, ha tagliato il traguardo dei 19 clean sheet stagionali. Si tratta del miglior risultato in Serie A nella storia del club. Se arrivasse a 20 agguanterebbe anche il record assoluto (fatto registrare però in Serie B).

Per l'attaccante brasiliano invece è arrivato ieri il dodicesimo gol stagionale, suo miglior risultato in carriera. Ha così raggiunto anche Immobile tra i marcatori stagionali biancocelesti.