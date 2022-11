La Lazio cerca un paio di rinforzi sul mercato invernale: a Sarri servono un terzino sinistro e un centrocampista. Per quest'ultimo ruolo il preferito è sempre il giovane serbo Ivan Ilic dell'Hellas Verona, ma prima bisogna cedere Luis Alberto.



Per la fascia mancina si è complicata la via che porta a Parisi dell'Empoli: restano in lista Valeri della Cremonese e Doig del Verona. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il ds Tare sta seguendo da tempo Wijndal dell'Ajax e Bakker del Bayer Leverkusen, nomi ora però molto appetiti sul mercato.