Tutto fermo. Il mercato della Lazio è del tutto stoppato, il cancello in entrata è chiuso, e la dirigenza non riesce a sbloccare alcune cessioni. Una su tutte: la Lazio sta provando a parlare con il Fenerbahce di Riza Durmisi, per ora è tutto bloccato.



MERCATO LAZIO - Come riporta la Gazzetta dello Sport, sia il giocatore sia il club romano aspettano una nuova mossa dei turchi: per ora tutto tace. Il prezzo fissato dalla Lazio si aggira attorno ai 5 milioni, e non intende scendere. Tanto che i turchi potrebbero virare su Fabio Coentrao, ex stella del Real Madrid, 31enne attualmente svincolato. Tutto fermo, la Lazio spera di risolvere la situazione prima della fine del mercato, ma il tempo stringe.