Alessio Romagnoli è l'obiettivo numero uno della Lazio in vista della prossima stagione.

Il capitano del Milan, in scadenza di contratto, già nelle prossime ore potrebbe trovare l'intesa con i biancocelesti e l'ottimismo che si respira da ambo le parti è molto alto.



Tuttavia se qualcosa nella trattativa dovesse andare storto, a Formello hanno già pronto il Piano B. La pista alternativa a Romagnoli conduce nella Genova rossoblù, nello specifico al difensore del Grifone Johan Vasquez.



Il messicano, arrivato in estate al Genoa per 4 milioni di euro, potrebbe lasciare la Liguria in caso di retrocessione e continuare la propria avventura in Italia traslocando proprio nella Capitale.