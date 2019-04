La Lazio esce sconfitta da Ferrara a causa del rigore trasformato da Petagna. E in casa biancoceleste non sono mancate le polemiche per la concessione del penalty decretata da Guida, che ha rivisto le immagini del contatto tra Patric e Cionek al Var. E proprio sull'utilizzo della tecnologia c'è bagarre polemica. Come riporta il Corriere dello Sport la decisione di Guida arriva davanti al monitor, ma l'arbitro vede sempre e solo un'immagine, la stessa, oltre tutto poco chiara. Il contatto c’è ma sembra difficile stabilire l'entità: sarebbero servite altre riprese laterali che Guida non ha potuto vedere.