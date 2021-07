La Lazio ha virtualmente chiuso l'arrivo di Felipe Anderson. Il brasiliano, che ha lasciato i biancocelesti nel 2018 dopo 34 gol e 39 assist in 177 partite, ritorna a Roma: al West Ham, che tre anni fa lo pagò 35 milioni di euro, vanno 3 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. Mancano pochi dettagli poi Felipe Anderson tornerà in Italia per mettersi a disposizione di Sarri.