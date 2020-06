La Lazio è ad un passo da Marash Kumbulla: il difensore, diventato l'obiettivo n.1 della difesa, aveva sul piatto un'offerta dell'Inter. Nella giornata di ieri il sorpasso Lazio: il presidente del Verona Setti nel pomeriggio è arrivato a Villa San Sebastiano, la residenza-ufficio di Lotito, come riporta il Corriere dello Sport è arrivato l'affondo decisivo.



MERCATO LAZIO - Il Verona e la Lazio hanno passato 4 ore a trattare, hanno raggiunto un accordo di massima per Kumbulla: 18-20 milioni più due giocatori. La rosa delle possibili contropartite è ampia: da Lombardi a Dziczeck (in presto a Salerno), arrivando fino a Valon Berisha. Al giocatore andranno 1,5 milioni per i prossimi 5 anni: tutto definito, manca solo la firma.