Manuel Lazzari pronto a una nuova avventura in Serie A. Come riportato da Sky Sport, la Lazio ha trovato nel pomeriggio l'accordo con la Spal. Operazione conclusa tra i due club: soldi (circa 7-8 milioni di euro) più il cartellino di Murgia, mancano solo gli ultimissimi dettagli poi Lazzari sosterrà le visite mediche e metterà la firma sul nuovo contratto. È arrivata proprio in giornata la stretta di mano in Lega tra Lotito e Mattioli. Alla Lazio Lazzari si giocherà il posto da titolare con Marusic visto che Romulo non è stato riscattato dal Genoa.