L'ultimo saluto al Capitano., protagonista della storica banda Maestrelli che vinse il primo scudetto biancoceleste nel 1974. Dopo la camera ardente di ieri in Campidoglio, oggi alle 11, presso la Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re, su viale Mazzini a Roma, si celebrano i funerali dell'ex calciatore.Nutrita la partecipazione alle esequie. Circa 500 le persone presenti sul sagato della chiesa ad accogliere la bara tra gli applausi. La delegazione del club vede alcuni dirigenti, tra cui il ds Igli Tare, Ciro Immobile, Manuel Lazzari e Danilo Cataldi e alcuni ragazzi del settore giovanile. Tanti anche gli ex giocarori e compagni di squadra che sono venuti a salutare il loro amico. La vicinanza emotiva del mondodi oggi ad un personaggio così importante per la storia della società è sentita anche da chi di lui aveva magari solo sentito parlare, senza mai conoscerlo direttamente. Pino Wilson "ha unito generazioni di laziali, di padre in figlio", è una delle frasi che più si è ripetuta, tra la gente e sul web, in questi giorni di commozione. E questa mattinata ne è la controprova.Corone di fiori e bandiere dei tifosi adornano l'ingresso della basilica. Uno striscione recita: "Sempre a testa alta: in campo e nella vita, nel trionfo e nella polvere. Ciao Capitano". Sarà sepolto nel cimitero di prima porta, nella tomba della famiglia Maestrelli, dove, accanto a Er Maestro Tommaso, aveva già trovato posto Giorgio Chinaglia.- il cuore pulsante di quella storica squadra - ora riposeranno in pace, insieme, in eterno.