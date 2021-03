Dopo tanta attesa sembra finalmente giunta la data tanto attesa da Ciro Immobile e la Lazio. Come riporta stamani Il Messaggero infatti, l'attaccante biancoceleste mercoledì 10 marzo dovrebbe ricevere la Scarpa d'Oro vinta la scorsa stagione grazie alle sue 36 reti. Un riconoscimento che riempie d'orgoglio l'ambiente Lazio, la cui consegna ha subìto qualche ritardo a causa della pandemia. Il luogo, come emerso qualche settimana fa. sarà il Campidoglio. Prima però Immobile e i suoi compagni dovranno concentrarsi su una sfida determinante. Domani sera infatti i biancocelesti saranno ospiti della Juventus, e chissà che la consegna della Scarpa d'Oro non faccia da stimolo a Immobile, a secco da quattro partite tra Serie A e Champions League.