Prima il derby con la Lazio di sabato contro la Lazio, che vale tantissimo nella rincorsa a un posto nella prossima Champions League, poi la decisiva trasferta di Oporto per difendere il 2-1 dell'Olimpico e centrare il passaggio ai quarti di finale. Saranno 10 giorni molti importanti i prossimi nella stagione della Roma e la formazione di Eusebio Di Francesco ci arriva con qualche incertezza di troppo sotto l'aspetto della condizione fisica.



Destano una certa preoccupazione Kostas Manolas e Cengiz Under, il primo vittima di una brutta distorsione alla caviglia nel match col Frosinone (la risonanza magnetica svelerà se esistano o meno problemi ai legamenti), il secondo a forte rischio ricaduta per il guaio muscolare al flessore della coscia destra di qualche settimana. Per entrambi, il derby sembra una chimera e anche in vista della Champions League della prossima settimana le sensazioni non sono buone. Più facile invece che, per la partita del 6 marzo contro il Porto, possano tornare a disposizione sia Patrick Schick che Rick Karsdorp.