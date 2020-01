Dopo Supercoppa e festività natalizie, dopo i festeggiamenti di Capodanno, in casa Lazio non si finisce mai di brindare. Tra una settimana bisognerà alzare i calici per il 120esimo compleanno della polisportiva Lazio. Nella notte tra l'8 e il 9 a Piazza della Libertà arriveranno migliaia di tifosi della squadra biancoceleste ma, come riporta Cittaceleste.it, sono molti gli appuntamenti che attendono la Lazio in vista del suo 120° anniversario.



120 ANNI DI LAZIO - Ci sarà una solenne celebrazione nel Salone d’Onore del Coni con una folta rappresentanza di atleti pluripremiati e plurimedagliati della polisportiva più grande d’ Europa, alle 18:30 al Convento dei Frati Cappuccini di via Veneto, che fu sede della società negli anni ’20, verranno presentati tre libri dedicati alla storia della Lazio. Dovrebbe avere luogo anche un'udienza privata con Papa Francesco, l'incontro con il sindaco Virginia Raggi e la squadra dovrebbe salire per la terza volta al Quirinale, in visita al presidente Mattarella.