A Brescia sarà esodo. Dopo aver riempito, in 10mila, il centro sportivo di Formello, continua a crescere la voglia di Lazio. Per la gara di domenica 5 gennaio è previsto un vero e proprio esodo: il settore ospiti è del tutto esaurito.



SETTORE OSPITI SOLD OUT - Sold out: tantissimi i laziali che vogliono seguire la squadra per godersi il momento magico dei ragazzi di Inzaghi. Nessun ampliamento previsto: chi vorrà seguire la Lazio dovrà acquistare i tagliandi in altri porzioni dello stadio.