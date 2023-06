Lazio e Roma a caccia di nuovi centravanti sul mercato. Secondo Il Messaggero, i giallorossi trattano Nzola dello Spezia e pensano a Icardi del PSG (in prestito al Galatasaray) mentre il sogno di Sarri è Milik (in prestito dal Marsiglia alla Juventus) anche se restano in corsa Simeone (Napoli) e Rafa Silva (Benfica).