In Europa League la Lazio va a caccia di tre punti in casa della Lokomotiv Mosca – battuta 2-0 all’andata – per sistemare una classifica per ora un po’ deludente nel gruppo E. Cinque punti in quattro partite per i biancocelesti, si legge in una nota, ma la qualificazione non è assolutamente compromessa. Sarri e i suoi devono però vincere ed approfittare dello scontro diretto tra Galatasaray e Olympique Marsiglia e le premesse sono buone considerando le quote della vigilia sulla lavagna scommesse. La Lazio è favorita in Russia per un segno «2» che vale 1,81, mentre sono proposte a quote nettamente più alte le ipotesi che rallenterebbero i capitolini: il pareggio è proposto a 3,50, il segno «1» a 4,15.



Situazione simile in Conference League per la Roma. La squadra di Mourinho è seconda in classifica con 7 punti dietro al Bodo (8) ma davanti allo Zorya (7). A un solo punto il CSKA Sofia, fuori dai giochi. I giallorossi vogliono chiudere al primo posto il girone per evitare i playoff con le terze dell'Europa League: servono i tre punti e almeno in vista di domani la strada sembra in discesa. Il segno «1» contro Zorya all'Olimpico vale quota 1,16. Il pareggio a 6,85 e la vittoria degli ucraini a 13,50 sarebbero compromettenti.