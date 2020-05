Lazio, una pretendente si tira indietro per Mario Gotze. Come riferito da Sport 1, in Francia erano convinti che il Nizza potesse provare a portare il giocatore in Ligue 1. Con il ritorno della Bundesliga, il centrocampista classe '92 potrebbe cominciare a relazionarsi col Borussia Dortmund, suo club, per l'eventuale rinnovo.



MERCATO LAZIO - Alla finestra Roma e Lazio, interessate e pronte al derby di mercato. Si sfila dai discorsi di mercato il Nizza, grazie alle parole di Julien Fournier, l'allenatore del club francese: "L'ho letto anche io e non so da dove venga. Mario Götze è sicuramente un giocatore interessante. Tuttavia non siamo mai stati in contatto con lui o i suoi consulenti. Inoltre, non abbiamo mai avuto l'ambizione di portarlo da noi ".