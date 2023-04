La Lazio continua a stupire. Dopo il successo per 3-0, ottenuto sul campo dello Spezia, i biancocelesti hanno consolidato il secondo posto e, di conseguenza, messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Un piazzamento nella top-4, per gli uomini di Maurizio Sarri, si gioca ora a 1,05. Segue la Roma, che dopo il derby perso ha ottenuto tre successi consecutivi: un approdo in Champions League per i giallorossi è visto a 1,30. Dietro alle squadre della capitale si piazza il Milan, offerto a 1,72, ancora in quota Champions nonostante il pareggio di Bologna mentre prosegue la crisi di risultati dell’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta in casa contro il Monza. Un piazzamento tra le prime quattro del campionato degli uomini di Inzaghi paga 2 volte la posta. Lontano il ritorno in Champions dell’Atalanta, dopo il pareggio raccolto a Firenze, proposto a quota 5.