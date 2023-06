Sarri vuole Torreira come mediano. Lo scrive il Corriere dello Sport questa mattina. Il tecnico toscano lo ha detto chiaramente al presidente Lotito, che proverà ad accontentarlo.



Arrivato al Galatasaray per 6 milioni di euro un estate fa, dopo aver vinto il campionato quest'anno l'uruguayano può già partire per una cifra intorno ai 10 milioni. Secondo alcuni media turchi ci sarebbero già stati contatti tra le parti e la trattativa potrebbe andare a buon fine velocemente. Per affondare il colpo però la Lazio deve prima cedere Marcos Antonio.