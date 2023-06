Sirene mediorentali per Felipe Anderson. I due club sauditi Al Nasr e Al Shabab hanno chiesto informazioni sull'esterno d'attacco della Lazio, per il quale non è ancora arrivata la firma sul rinnovo. La società biancoceleste smentisce tutto, ma gli arabi hanno preso contatto direttamente con la madre-procuratrice del calciatore, per sondare la disponibilità al trasferimento. L'ala destra vuole però rimanere a Roma e ha già trovato un accordo con Lotito per un nuovo quadriennale a 3,5 milioni a stagione. Una chiamata per mettere tutto nero su bianco tuttavia ancora non c'è stata e questo fa serpeggiare qualche preoccupazione nell'ambiente. Non a Formello però, dove sono certi che il futuro del numero 7 sarà ancora a lungo con l'aquila sul petto.