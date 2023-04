Il futuro di Marcos Antonio alla Lazio resta incerto. Dopo una stagione in cui Sarri lo ha impiegato col contagocce il centrocampista brasiliano in estate potrebbe partire se arrivasse la giusta offerta. E il tecnico toscano, secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, ha già fatto due nomi per un possibile sostituto.



Uno è Lucas Torreira, già più volte in passato accostato ai biancocelesti. Passato un anno fa al Galatasaray, il mediano urugayano, classe '96, ha il pregio di conoscere già bene la realtà del calcio italiano - avendo giocato con Fiorentina, Samp e Pescara - oltre ad aver maturato un bagaglio di esperienze (anche se non sempre fortunate) all'estero, tra Arsenal e Atletico Madrid. Si può prendere con una cifra tra i 15 e i 20 milioni. L'altro profilo gradito a Sarri è quello del ventunenne Nicolò Rovella, di recente visto da vicino nella sfida contro il Monza. Il cartellino però è di proprietà della Juventus che, dopo averlo visto crescere in questa stagione in Brianza (24 presenze totali e anche 1 gol), difficilmente si siederà al tavolo delle trattative per meno di 12-15 milioni, se non di più.