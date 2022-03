La Lazio è pronta ad una rivoluzione a fine anno. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, a fine anno Strakosha, Patric e Luiz Felipe a parametro zero ed il tecnico Sarri avrebbe chiesto a Tare operazioni in entrata. Si tratta di Maxime Lopez o Vitinha in regia, Carnesecchi in porta, Romagnoli e Casale per la difesa.