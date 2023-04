Continuano i casting per il vice Immobile in casa Lazio. Tare per l'estate ha già bloccato Sallai e, riferisce stamattina Il Tempo, nei giorni scorsi è stato in Belgio per approfondire con il Bruges il discorso Jutglà (costa 15 milioni, ndr). Ma con Sarri che ha detto a chiare lettere di preferire giocatori italiani, ecco prendere quota nelle ultime ore la candidatura di Andrea Pinamonti, del Sassuolo.



L'attaccante classe '99, scuola Inter, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Era stato accostato ai biancocelesti già l'anno scorso. In estate tornerebbe un'opzione solo con la Champions. Il suo agente è Enzo Raiola, lo stesso di Luca Pellegrini. Non è escluso, aggiunge il quotidiano, che l'operazione riscatto del terzino sinistro non possa essere collegata anche all'arrivo del centravanti.