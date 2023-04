Il giorno dopo se ne dicono tante.

Noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua!#AvantiLazio pic.twitter.com/fLzXTrYQe9 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 9, 2023

Non sono rimaste certo indifferenti le parole di Maurizioal termine della gara trae Juventus dello stadio Olimpico, finita 2-1 per i biancocelesti. Il tecnico di Figline ha sostenuto che la Juventus avrebbe dovuto concludere la gara in nove giocatori per le espulsioni di Manuele Juan Cuadrado. Poteva essere invece fallo, sempre secondo l'ex Chelsea, quello diai danni di Alex Sandro in occasione della rete del vantaggio. Oggi, tramite i propri profili social, laha voluto canzonare la Juventus per i falli non sanzionati, mostrando tutte le immagini.