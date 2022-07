Visite mediche per Nicolò Casale in Paideia. La Lazio è pronta ad accogliere il suo quarto nuovo acquisto, nella speranza che per lui non ci siano intoppi e che possa raggiungere subito il ritiro di Auronzo. "Realizzo un sogno e non vedo l'ora di partire. Il corteggiamento di Sarri è stata una delle cose che mi ha convinto a venire in questa grande società. C'è poco da dire, non vedo l'ora di iniziare, aspettiamo l'ufficialità".



Mentre infatti Marcos Antonio è ancora alle prese con i visti per il passaporto e Mario Gila deve tornare negativo, l'ex Hellas dovrebbe aggregarsi già da oggi pomeriggio o al più tardi da domani mattina al gruppo di Sarri. Il mister potrà così avere il suo primo rinforzo in difesa su cui cominciare a lavorare.