L'arma segreta di Inzaghi, quella che non ti aspetti. Loro sono i magnifici sette. La panchina per la Lazio in Europa League è un’arma segreta: come riporta La Gazzetta dello Sport, durante la scorsa stagione sono stati 7 i giocatori entrati a gara in corso e andati a segno nelle gare internazionali.



PANCHINA DECISIVA - Sono 8 su 32 i gol realizzati grazie ai cambi del tecnico (esattamente il 25%): Inzaghi ha spesso inserito i big dalla panchina in Europa League: lo hanno ricompensato con reti e grandi prestazioni, in pochi minuti. E il trend continua: sono già due i gol arrivati dalla panchina quest'anno, Immobile contro l’Apollon e Marusic nella gara di andata contro il Marsiglia.