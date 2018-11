E siamo all'Europa League dove si invertono le ultime due sfide italiane, per un Lazio-Marsiglia e Betis-Milan. Due sfide che potrebbero dipanarsi sul segnare o meno. All'Olimpico di Roma sa molto di gol, all'andata finì 3-1 (e in più le due squadre e ancor più le due tifoserie si amano pochissimo). A Siviglia invece potrebbe essere tutto il contrario, all'andata gli spagnoli hanno fatto molto male ai rossoneri che qui potrebbero anche andare a caccia del punto (visto anche la probabile vittoria dell'Olympiacos, che è senza quota).



Il Bordeaux potrebbe puntare sul riscatto ma mi sembra un po' pochino per fare la pelle allo Zenit che è sì in testa al gironcino ma ha Slavia Praga e Copenaghen che possono farsi pericolosi. E ha una quota deliziosa. Arsenal-Sporting sembra di prammatica. Ho visto l'andata con vittoria inglese in una partita in cui si poteva dormire. Qui in casa sembra ancora più facile di quanto non fu a Lisbona.



Chiudo con una bella botta, la vittoria dello Spartak Mosca sui Rangers di Glasgow. In quello che è un girone davvero complesso e intricato, in cui può succedere ancora di tutto. La quota è seria.





La cinquina vale una quota volante. Come i tappeti del cinema.







I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Lazio-Marsiglia over 2,5 (1,53)



Betis-Milan under 2,5 (1,80)



Bordeaux-Zenit 2 (2,85)



Arsenal-Sporting Lisbona 1 (1,35)



Spartak Mosca-Rangers 1 (2,20)





La cinquina vale 23,3 volte la posta escluso bonus