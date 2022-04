Tare ha messo sul piatto un quadriennale da 1,5 milioni a stagione per Patric. Questa la proposta della Lazio per il nuovo contratto al difensore spagnolo, che altrimenti andrà a scadenza a giungo prossimo.



Sarri gradirebbe molto la permanenza del numero 4, che si è guadagnato la fiducia a suon di prestazioni convincenti. L'ex canterano del Barça però è tentato dal Valencia, che già lo avrebbe voluto a gennaio, salvo poi lo stop al trasferimento imposto dal tecnico toscano. Da parte del club capitolino, in ogni caso, non ci sarà un rilancio. L'offerta per rimanere è quella, altrimenti sarà addio.