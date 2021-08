Si avvicina la prima uscita ufficiale delladi. Come promesso, il presidenteha effettuato l’aumento di capitale in acconto che ha permesso una volta per tutte alla Covisoc di sbloccare il mercato del club biancoceleste. Misterpretendeva per l’inizio delladi avere a disposizione almeno i nuovi arrivati, più ovviamenteche ha appena rinnovato, è così sarà. Il tempo per depositare i contratti in vista diè fino a domani alle ore 12:00, e chissà che il Comandante non possa avere a disposizione ancheL’ex giallorosso nel frattempo già si è allenato con i compagni. In seguito all'ufficialità e al "" dichiarato ai tifosi fuori, largo alla prima seduta agli ordini di mister Sarri con i suoi scarpini arancioni e bianchi. Torello e rapidità basata sulla psicocinetica, questo il programma di oggi prima di passare alle prime prove tattiche in vista della trasferta di Empoli. Il Sarrismo biancoceleste è ancora un cantiere aperto. Al momento rimangono tutti vivi i ballottaggi in vista della trasferta al Castellani.L’allenamento tattico odierno è stato diviso prima nel classico recupero del pallone con conseguente azione, poi in una partitella, ovviamente celesti contro arancioni entrambi schierati con un 4-3-3. La prima dose del "Sarri bis" Pedro l’ha assorbita da. Chissà che non sia già un’indicazione su un possibile slittamento disull’out mancino.A proposito, il brasiliano quest’oggi non si è visto in campo poiché è alle prese con un affaticamento muscolare, ma. Si è allenato a parte invece. Differenziato sia con scarpe da ginnastica che con gli scarpini per il centrocampista dopo la lesione al retto femorale. Il classe ‘94 è previsto in gruppo. Appuntamento per domani, già rifinitura dell’esordio della stagione 2021/22. Cresce l'attesa per vedere la prima Lazio di Sarri.