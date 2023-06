Sta scalando posizioni Andrea Pinamonti nella lista dei candidati della Lazio per il ruolo di vice-Immobile. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Sarri ne apprezza le caratteristiche tecniche e fisiche, ma soprattutto un aspetto caratteriale: è un calciatore che sa aspettare il suo momento. Farebbe quindi la spalla di Ciro accettando il ruolo di riserva senza troppi problemi, per giocarsi la sua grande occasione della carriera nella Lazio da Champions.



Classe '99, appena riscattato dal Sassuolo che ha versato 20 milioni all'Inter, può comunque diventare una pedina di scambio per i neroverdi, che per la giusta offerta lo lascerebbero partire. Lotito proverà l'assalto, giocandosi anche la carta Cancellieri, che interessa agli emiliani già dall'anno scorso.