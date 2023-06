Lotito ha chiamato Radu per offrirgli il ruolo di club manager alla Lazio. Questa l'inidscrezione raccontata oggi dal Corriere dello Sport. L'ormai ex calciatore rumeno non ha ancora sciolto i suoi dubbi sul proprio futuro. I tifosi sognano di vederlo ancora legato ai colori biancocelesti anche fuori dal campo. Il ruolo che fu di Peruzzi fino a tre anni fa potrebbe diventare suo, ma una risposta ancora non è arrivata. Un incontro decisivo è previsto comunque prima della partenza per Auronzo.