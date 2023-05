La matematica non è un'opinione: alla Lazio mancano 5 punti per essere certa della Champions, senza considerare ciò che accadrà alla Juventus. Con tre partite ancora da giocare, il punto guadagnato sul Milan in questo turno di campionato ha portato i biancocelesti a +4 sul 5° posto. La Roma potrebbe agganciare oggi il Diavolo, ma sia con i giallorossi, sia con i rossoneri gli uomini di Sarri hanno il vantaggio degli scontri diretti. Vincendole tutte fino a giugno le due inseguitrici arriverebbero al massimo a 70 punti. La Lazio ora è a 65.



Con la penalizzazione della Juventus, che tutti ritengono ormai cosa certa, lo scenario diventa poi ancora più roseo per Immobile e compagni. La Lazio si garantirebbe un piazzamento sul podio (con conseguenti maggior introiti dal riparto dei premi stagionali) e allontanerebbe anche lo spauracchio scivolare in Europa League pur arrivando quarta. C'è infatti ancora la possibilità che due squadre potenzialmente fuori dalle prime quattro a fine anno vincano rispettivamente Europa League e Champions. A quel punto solo le prime tre della Serie A parteciperebbero alla prossima edizione del massimo torneo continentale.