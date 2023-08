La Lazio accoglie Nicolò Rovella. Il club del presidente Lotito ha pubblicato sui propri canali social ufficiali la foto del centrocampista italiano con la sciarpa biancoceleste. Il classe 2001 ex Genoa, nella passata stagione in prestito al Monza, arriva a titolo definitivo dalla Juventus per 21 milioni di euro. Oggi sono previste le visite mediche e la firma sul contratto. Stesso programma per il terzino sinistro Luca Pellegrini (classe 1999 ex Roma), di ritorno sempre dai bianconeri.



E NON FINISCE QUI... - Intanto la Lazio è al lavoro per cedere Akpa-Akpro, Basic e Marcos Antonio: quest'ultimo è richiesto in Grecia dal PAOK Salonicco. Per poi dare l'assalto a un altro centrocampista: si fa il nome del francese Matteo Guendouzi (classe 1999 ex Arsenal), che ieri sera ha sbagliato il rigore decisivo contro il Panathinaikos dell'italiano Brignoli causando l'eliminazione del Marsiglia dalla Champions League. A proposito di portieri, Lotito vuole regalare a Sarri il francese del Tottenham, Hugo Lloris (classe 1986).