La Lazio cerca un secondo portiere da affiancare a Provedel dopo il fiasco di Luis Maximiano nella scorsa stagione: il portoghese è in uscita e ha un'intesa con l'Almeria in Spagna, mentre i biancocelesti sono in agguato su profili di esperienza per affrontare la Champions League. Il nome che torna dopo tanto, tantissimo tempo è quello di Hugo Lloris, con il quale ci sono stati dei discorsi prima addirittura del suo passaggio al Lione dal Nizza, nel 2008. Lotito ora può riprovarci, dato che il francese, riporta Sky, si può liberare facilmente dal Tottenham che lo ha messo sul mercato dopo l'arrivo di Vicario e che l'ingaggio, poco superiore ai 3 milioni, non sarebbe un problema.





MAXIMIANO VIA E L'ALTERNATIVA - Manca solo l'offerta di 9 milioni da parte dell'Almeria per Maximiano, poi il posto per il portiere sarà libero e Lloris, o chi per lui, potrà sbarcare alla corte di Sarri. L'alternativa è il 31enne portiere danese dell'Union Berlino Frederik Ronnow, che si trasferirebbe volentieri nonostante anche i tedeschi abbiano staccato il pass per la prossima edizione del massimo trofeo continentale