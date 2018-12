Dopo la disastrosa due giorni di Champions League, che ha visto l'eliminazione di Inter e Napoli e la conquista, da parte delle italiane, di appena un punto in quattro partite, va in scena oggi l'Europa League, con l'ultima giornata della fase a gironi. Alle 18.55 tocca alla Lazio, che allo stadio Olimpico ospita l'Eintracht Francoforte con la certezza del secondo posto nel gruppo H, proprio alle spalle dei tedeschi. Sfida più impegnativa, invece, per il Milan, che alle 21 scende in campo al Pireo contro l'Olympiacos e deve ancora centrare il passaggio ai sedicesimi di finale.



LAZIO-EINTRACHT FRANCOFORTE alle 18.55 (TV8 e SkySport1)



Lazio: Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto, Correa.



Eintracht Francoforte: Ronnow; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, Willems, Gacinovic, Stendera, Tawatha; Haller, Jovic.





OLYMPIACOS-MILAN alle 21 (SkySport1 e SkySport252)



Olympiacos: Sà; Torosidis, Cissé, Vukovic, Tsimikas; Camara, Guilherme; Elabdellaoui, Fortounis, Podence; Guerrero.



Milan: Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.