Lazio fuori dalla Champions: i ricavi dei biancolesti e come cambia la situazione del Mondiale per club

Federico Russo

Dopo la vittoria per 1-0 nella partita di andata contro il Bayern Monaco, alla Lazio non è riuscita l'impresa; i biancocelesti sono usciti battuti dall'Allianz Arena con un perentorio 3-0. Questa sconfitta ha portato quindi all'eliminazione dalla Champions League per la squadra di Sarri, che vede cosi svanire il sogno di raggiungere il Mondiale per Club. Il percorso rimane tuttavia positivo in Europa, dal momento che l'ultima volta che i biancocelesti erano arrivati ad una fase ad eliminazione diretta della massima competizione era il 2020-2021 quando furono eliminati anche in quel caso dal Bayern Monaco, ma in maniera ben più rotonda (6-2 aggregate). A questo punto è possibile però vedere quali siano i ricavi del club biancoceleste nell'attuale edizione della Champions League; gli stessi sono stati stimati da Calcio e Finanza.



I NUMERI - Si legge che i ricavi durante questa edizione della massima competizione europea per Lazio sono molto vicini ai 60 milioni di euro. Infatti 15.64 milioni derivano dal bonus partecipazione a cui bisogna aggiungere 15.9 milioni per il ranking storico,5.1 milioni dal market pool 1,3.4 milioni dal market pool 2,un bonus risultati di 9.33 milioni, 0.74 milioni di quote pareggi e 9.6 milioni di bonus ottavi di finale, per un totale di 59.71 milioni di euro.



SITUAZIONE MONDIALE PER CLUB - Manca ancora un anno e mezzo alla prima edizione del Mondiale per club a 32 squadre che verrà disputato tra giugno e luglio del 2025. In virtù di questo si erano aperti diversi scenari sulle italiane che avranno diritto di partecipare. L'Inter ha già ottenuto l'aritmetico accesso visto gli ultimi risultati nella massima competizione europea. L'altro posto non sarà quindi della Lazio vista l'eliminazione per mano del Bayern Monaco. Per l'ultimo posto è ormai una "lotta" a due tra Napoli e Juventus. A questo punto i bianconeri si qualificano se il Napoli non passa il turno contro il Barcellona o se viene eliminato ai quarti ma tra i due turni ad eliminazione diretta non fa meglio di due vittorie un pari e una sconfitta.