Centrocampo in emergenza per la Lazio in vista del Milan. Ieri, contro il Sassuolo, Vecino ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. La speranza, dichiarata dallo stesso Sarri nel post gara, è che si sia fermato in tempo. Gli esami strumentali nelle prossime ore diranno se la stagione dell'uruguaiano può considerarsi conclusa in anticipo o no. Di sicuro la sua presenza sabato a San Siro è da considerarsi molto improbabile.



Resta difficile anche il recupero di Cataldi, anche se per lui sembrano esserci maggiori speranze. Il centrocampista vorrebbe forzare i tempi, perché non ci sono lesioni muscolari. Lo scontro con Lukaku gli ha procurato però un esteso versamento che gli crea ancora qualche fastidio nel movimento. Sarri dovrà quindi trovare una quadra in pochi giorni per equilibrare l'assetto della mediana con due probabili assenze pesanti di fatto nello stesso ruolo.