La Lazio torna a vincere all’Olimpico e in campionato dopo gli insuccessi contro Torino e Inter. Maurizio Sarri e i suoi battono il Sassuolo per 2-0 con un’azione magistrale, condita dall’assist ineccepibile di Marcos Antonio per Felipe Anderson e poi Basic nel finale. Vincere era l’obiettivo di questa partita per i biancocelesti che così mantengono saldo il secondo posto e il sogno Champions è ancora più vivo. Quella di questa sera si tratta della 150esima vittoria in Serie A per Sarri, diventando l’allenatore più veloce a tagliare questo traguardo (261 partite). Il tecnico ha fatto meglio di Carlo Ancelotti, Allegri, Trapanotti, Mancini, Capello, Lippi, Spalletti, Ranieri, Eriksson e Gasperini. La speranza di Sarri è di allungare sempre più questa striscia positiva, dando continuità a partire dal big match contro il Milan.