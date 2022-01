Per la 20esima giornata di, prima del girone di ritorno per la prima volta con calendario non speculare rispetto all'andata,. I biancocelesti vogliono continuare la loro scalata in classifica, allungando a tre la striscia di vittorie consecutive, dopo i successi contro Genoa e Verona, mentre gli azzurri non vincono dal 12 dicembre, quando sbancarono il Maradona di Napoli (dopo, sono arrivati il pareggio con lo Spezia e la sconfitta con il Milan)., Lazio ed Empoli si sono affrontate 27 volte nella loro storia. Il bilancio è favorevole ai biancocelesti, che hanno vinto 16 volte, contro le 5 dell'Empoli e 6 pareggi. Per Sarri ci sono 6 precedenti contro l’Empoli, con un bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi. Tra la Lazio e Andreazzoli invece ci sono 5 precedenti: 1 pareggio e 4 sconfitte per l’attuale allenatore dell’Empoli. Tra Sarri e Andreazzoli l’unico precedente è quello delle gara di andata in cui la Lazio si impose 3-1 al Castellani. Tutti in campo alle 14.30,(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, La Mantia. All. Andreazzoli.​