Una stagione da incorniciare e, per una volta, il detto "nemo propheta in patria" viene sconfessato. Ciro Immobile si gode le sue vacanze, dopo aver trascinato la Lazio ad un passo dalla Champions a suon di gol e record. Capocannoniere della Serie A e dell'Europa League, Immobile ha sfiorato perfino la Scarpa d'Oro: solo l'infortunio di fine stagione lo ha costretto a dare forfait. Il suo rendimento non è passato inosservato: in giornata verrà premiato a Torre Annunziata, dove è nato, dal sindaco. L’ennesimo riconoscimento, anche se ovviamente di valore morale, per una stagione incredibile: Immobile dovrà ricaricare le batterie. Nel frattempo ha già rassicurato tutti: resta alla Lazio.