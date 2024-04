Lazio, entro un mese la decisione sul futuro di Kamada

23 minuti fa



Il futuro di Daichi Kamada sarà deciso entro metà maggio. Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport, infatti il centrocampista giapponese della Lazio entro il prossimo mese dovrà comunicare alla società biancoceleste se intenderà esercitare la clausola di rinnovo a proprio favore, che lo legherebbe al club capitolino per i prossimi tre anni. In caso contrario sarà invece libero di cercarsi una nuova squadra in estate.



Questo secondo scenario al momento resta il più plausibile, anche se Tudor ha già detto che lo terrebbe con sé in rosa molto volentieri. La titolarità nel derby e contro la Juve alla prima del nuovo tecnico croato in panchina sono state due segnali importanti. E ci sono buone possibilità che anche domani contro la Salernitana il nipponico parta in campo dal 1'. Le pretendenti però non mancano e da parte di Kamada c'è l'intenzione di trovare certezze per il futuro. Sa che a Roma con Tudor potrebbe diventare un elemento importante, ma dopo questa annata deludente in Serie A ha anche l'impressione che il campionato italiano non sia la dimensione che preferisce. In sostanza, si trovava meglio in Germania, dove giocava con la maglia dell'Eintracht Francoforte. A riportarlo in Bundesliga ci starebbe pensando il Borussia Mönchengladbach. Secondo quanto riportato da gladbachlive.de il club neroverde potrebbe farsi avanti concretamente se il calciatore risolverà il suo contratto con la Lazio. La scelta quindi sarà solo sua.