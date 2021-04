In serata,dopo l'infortunio accusato ieri in allenamento, in seguito a un duro contrasto con Armini. Lo spagnolo ha subito una contusione al ginocchio, madopo il colpo accusato. Oggi non si è allenato e verso le 19 si è recato nella clinica per gli esami:Niente Spezia alla ripresa per Luis Alberto, cheper avere maggiori dettagli sui tempi di recupero. Dopo lo Spezia, la Lazio affronterà Verona e Benevento prima di Napoli e Milan nel mese di aprile. Dopo i nuovi controlli ci saranno maggiori indicazioni sulla durata dello stop.