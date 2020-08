‘Non andiamo più a mangiare la pizza, il ristorante è chiuso’. Inzaghi ride e scherza con lo chef Giocondo, rimasto lontano dai fornelli per una sera. La cena è l’occasione per cementare il gruppo della Lazio e conoscere meglio i nuovi arrivi, Escalante e Reina su tutti, che non sfuggono ai riti di iniziazione. Introdurli nello spogliatoio spetta ai senatori: Immobile, Acerbi, Parolo, Radu, Cataldi e Leiva. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.