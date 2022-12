Gonzalo Escalante è atteso in Spagna. Il centrocampista di proprietà della Lazio risolverà in anticipo il prestito alla Cremonese, dove il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative, e troverà un'altra destinazione a gennaio. Su di lui è forte l'interesse del Cadice, ma da poco si è aggiunto anche quello dell'Almeria, proprio il club che i biancocelesti affronteranno oggi in amichevole. Sarà perciò un'occasione buona anche per parlare di un possibile trasferimento



In Liga il mediano argentino ha bei ricordi. Ha giocato tra il 2015 e il 2020 con la maglia dell'Eibar e poi sei mesi tra gennaio e giugno scorsi con l'Alaves. Il contratto con i capitolini scadrà nel 2024. Si punta perciò a trovare una soluzione definitiva per lui tra questa sessione di mercato invernale e la prossima estiva.