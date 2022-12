Continua a tener banco la questione relativa a Luis Alberto in casa Lazio. Lo spagnolo, non ritenuto fondamentale nello scacchiere di Maurizio Sarri, può salutare a gennaio ma, come riportato da Il Messaggero, il presidente Lotito lo lascerà partire solo in prestito con obbligo di riscatto. Il 20% della rivendita, infatti, spetta ancora al Liverpool.