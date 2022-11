La Lazio farà uno sforzo per provare a blindare Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è in scadenza 30 giugno 2024 e ha tantissimo mercato con Juventus e club inglesi oltre al PSG pronti all'affondo a fine stagione se non rinnoverà il suo contratto. Per questo Claudio Lotito è pronto a uno sforzo per prolungare l'attuale accordo con un extra-budget, riporta il Messaggero, che consentirà di proporre al Sergente un aumento fino a 5 milioni di euro annui.