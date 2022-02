Oltre a Conceiçao in panchina, il grande ex della serata di Europa League tra Porto e Lazio sarà Felipe Anderson. L'allenartore dei dragoni lo ha avuto qualche mese in rosa nella passata stagione, durante la quale lo ha impiegato col contagocce. Di lui in conferenza stampa ha detto: "Ha una qualità incredibile, ma gli manca un po' di fiducia". Complice l'assenza di Immobile, Pipe avrà l'occasione di riscattarsi, ma intanto ai microfoni della TV portoghese SIC ha voluto rispondere alle parole del tecnico lusitano:



"Le persone cercano sempre di trovare qualcosa che non va. Io ero sempre concentrato e ho cercato di prepararmi nel migliore dei modi. Ho fatto del mio meglio e mi sono sempre reso disponibile, ma purtroppo non è andata come mi aspettavo. Ora però è passato e sono in una nuova fase. Sono comunque felice di rivedere stasera i miei ex compagni di squadra. Non mi piace parlare di quello che è successo nel passato. Io ho la coscienza pulita. Il Porto è una squadra con molte qualità e per noi sarà una partita molto difficile. In campionato sono impressionanti, ma stiamo facendo bene anche noi. Cercheremo di fare lo stesso anche qui".