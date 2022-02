Tre italiane in campo per l'andata dei playoff di Europa League, due in trasferta e una in casa. Barcellona e Oporto ci aspettano. E solo a nominarle parte quel certo nonsocche. Ma il Barcellona, che riceve il Napoli, non è lo squadrone che prima ha lasciato andare Neymar poi Suarez e Messi. Quello sì che era un Barcellona all'altezza blaugrana. Questo è andato fuori dalla Champions vincendone due e non riportando mai alla mente i vecchi fasti di un tempo. Messi dice che tornerà o almeno lo fa capire ma certo che anche la Pulce sembra un altro. Spalletti ha un Napoli che certamente può fare paura. Anche se ogni volta che i campani affrontano una spagnola, se togliamo il Valencia distrutto dalle bombe terra-aria di Fonseca un secolo fa, prendono e tornano a casetta. L'ultima addirittura con il Granada e ancor oggi non ci si può credere. Giocavano a perdifiato la vittoria dei padroni di casa sotto la pari, adesso è calata la doppia napoletana che proprio non si poteva leggere a 1.85/1.90. E' vero che sarà andata e ritorno ma io dico che il Napoli, che poi rigiocherà lunedì contro il Cagliari, è da X2.L'Atalanta ha spaventato la Juventus di Vlahovic e questa è una bella coccarda. Ma il problema è sempre lo stesso. Se Zapata non c'è e Muriel va al piccolo trotto, qual è l'attacco della Dea? Al Gewiss arriva l'Olympiakos che proprio l'ultima degli ultimi non è mai stata. La quota che si può eleggere è quella del gol. I nerazzurri faranno il ciclone come contro la Signora ma poi il golletto a sfavore arriva quasi sempre, soprattutto in casa dove si va piano, ma non sani e lontani. Almeno finora.Porto-Lazio ha una favorita d'obbligo. Anche se i biancocelesti di Sarri spesso te li aspetti in un modo e appaiono in un altro. Ma il Porto è squadra forte, fuori dalla Champions non si sa ancora perchè. E quello che ha rimontato i due gol di svantaggio allo Sporting Lisbona pochi giorni fa nel duello per il titolo portoghese è apparso in forma. Se la Lazio vuole uscire viva da questo match per giocarsi tutto poi all'Olimpico dovrà fare i salti mortali. A 1.90 si può giocare la vittoria interna. Ma si può anche stare a guardare e sceglierne altre. Ci sono quelle di Conference, non la Roma che rientrerà più avanti.