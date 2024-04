Lazio, Fabiani assicura: 'L'anno prossimo puntiamo tutto su Taty'

Due gol per prendersi lacontro la Juventus due giorni fa aveva quasi trascinato la sqaudra di Tudor alla rimonta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il gol di Milik ha poi vanfiicato la sua doppietta, ma il protagonista assoluto all'Olimpico è stato comunque il centravanti argentino. Arrivato l'estate scorsa come vice-Immobile, ora può ambire a diventare qualcosa di più, lasciandosi alle spalle un'annata fatta di più ombre che luci e tanti dubbi del pubblico sul suo reale valore. Il club biancoceleste infatti sembra essersi convinto a puntare forte sulla sua definitiva consacrazione nel prossimo futuro.

Come scrive Il Messaggero, con i due gol a Perin (che potevano anche essere di più se il portiere juventino non fosse stato reattivo nelle uscite) Castellanos si è assicurato la fiducia di Tudor e della dirigenza, al punto che per la prossima stagioneha detto chiaramente che “al di là di eventuali occasioni che si presenteranno, puntiamo tutto sul Taty per il prossimo anno”.Il quotidiano romano inoltre racconta che pure il presidentedopo la vittoria 2-1 di martedì sera ha atteso Castellanos negli spogliatoi e si è complimentato con lui. “Te l’ho detto che devi credere in te stesso”, avrebbe confidato il patron all'attaccante.