Lazio, l'agente di Gila rassicura: 'È pronto a fare felici i tifosi della Lazio'

"Mario può essere uno dei migliori difensori centrali del mondo, è molto giovane, ha una grande personalità ed è un grande lavoratore. Sui rumors riguardo l'interesse del Real Madrid dico solo che lui si sente assolutamente pronto a fare felici i tifosi della Lazio. Poi comunque lui giocherà dove vorrà, perché è pronto per essere il numero uno in un top club".

Marioè tra le note più liete di questa stagione della. Il talento del difensore è esploso definitivamente da novembre, dopo tanta panchina e qualche minuto ritagliato qua e là, e ora è diventato uno degli elementi fondamentali della retroguardia. Anche per questo ha attirato gli sguardi di alcuni top club: uno su tutti, il. Proprio nella cantera delle Merengues il classe 2000 è cresciuto, formandosi nelle fila del Castilla (squadra B) ed esordendo poi in prima squadra, prima di trasferirsi a Roma. Gli spagnoli però hanno mantenuto un diritto ad avere il 50% di una futura rivendita e ora potrebbero sfruttare questa clausola per riportare a casa il centrale a un prezzo vantaggioso (che comunuqe fisserà eventualmente la Lazio, ndr)., ma a tal proposito, a Sportitalia, il suo procuratore Alejandro Camano ha spiegato che:

Al momento comunque Gila è legato alla Lazio da un contratto fino al 30 giugno 2027. Si sente pienamente coinvolto nel progetto tecnico, anche con Tudor in panchina, e non ha espresso la volontà di andare via, né la società a fissato un prezzo per il suo cartellino, costato 6 milioni di euro nell'estate del 2022.